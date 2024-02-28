Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı

Samsun\'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladıktan sonra tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı erkek, tedavi altına alındı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

28.02.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (32) adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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