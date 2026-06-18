Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest

Samsun\'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest
18.06.2026 18:14
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Samsun'da tefecilik ve dolandırıcılıkla ilgili operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle serbest.

Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere Salı sabahı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 10 tüfek fişeği, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade beren 4 kişi, 2'si ev hapsi uygulanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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