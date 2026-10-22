Samsun\'da tehdit soruşturması, tekerlekli sandalye bağışı uzlaşmasıyla sonuçlandı

Samsun'da tehdit suçundan yürütülen soruşturmada, müşteki ve şüpheli, uzlaştırmacının girişimleriyle tekerlekli sandalye bağışı yapılması konusunda anlaşarak uzlaştı. Uzlaşma kapsamında bağışlanan tekerlekli sandalye, yaşlı bakım merkezine teslim edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada görev alan uzlaştırmacı Arzu Güven, müşteki N.A. ve şüpheli Ö.K. ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, yaşlı bakım evine bir adet tekerlekli sandalye bağışlanması edimi üzerinde anlaşmaya vardı.

Tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla sonuçlanan süreçte, müşteki N.A. ve uzlaştırmacı Arzu Güven tarafından bir adet tekerlekli sandalye, İlkadım ilçesinde bulunan yaşlı bakım evi yetkililerine teslim edildi.