Samsun'da tehdit soruşturması, tekerlekli sandalye bağışı uzlaşmasıyla sonuçlandı - Son Dakika
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Samsun'da tehdit soruşturması, tekerlekli sandalye bağışı uzlaşmasıyla sonuçlandı

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Samsun\'da tehdit soruşturması, tekerlekli sandalye bağışı uzlaşmasıyla sonuçlandı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının tehdit suçundan yürüttüğü soruşturmada müşteki ve şüpheli, uzlaştırmacının girişimiyle yaşlı bakım evine bir tekerlekli sandalye bağışlanması konusunda uzlaştı. Bağışlanan tekerlekli sandalye, İlkadım ilçesindeki yaşlı bakım evine teslim edildi.

Samsun'da tehdit suçundan yürütülen soruşturmada, müşteki ve şüpheli, uzlaştırmacının girişimleriyle tekerlekli sandalye bağışı yapılması konusunda anlaşarak uzlaştı. Uzlaşma kapsamında bağışlanan tekerlekli sandalye, yaşlı bakım merkezine teslim edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada görev alan uzlaştırmacı Arzu Güven, müşteki N.A. ve şüpheli Ö.K. ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, yaşlı bakım evine bir adet tekerlekli sandalye bağışlanması edimi üzerinde anlaşmaya vardı.

Tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla sonuçlanan süreçte, müşteki N.A. ve uzlaştırmacı Arzu Güven tarafından bir adet tekerlekli sandalye, İlkadım ilçesinde bulunan yaşlı bakım evi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Tehdit Soruşturması3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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