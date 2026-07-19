Samsun'daki tekne faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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Samsun'daki tekne faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Samsun\'daki tekne faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp
19.07.2026 19:52  Güncelleme: 19:59
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu tekne şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde meydana geldi. Costal Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve Rabia Çöpoğlu'nun kardeşi Rana Dursin (22), Konya'dan ziyarete gelen anne ve babaları Mehmet Dursin (51) ile Zübeyde Dursin (42) ve dayıları Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik, deniz polisi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kadir Çöpoğlu, eşi Rabia Çöpoğlu ile Rana Dursin denizden sağ olarak kurtarıldı. Mehmet Dursin, eşi Zübeyde Dursin ve Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin ise denizde kayboldu. Kayıp 3 kişi için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mehmet Dursin ile Zübeyde Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekrem Dursin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Hayatını kaybeden Mehmet ve Zübeyde Dursin çiftinin Konya'dan Samsun'da yaşayan kızlarını ziyarete geldikleri, Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin'in de aileyle birlikte gezi amacıyla tekneye bindiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çarşamba, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki tekne faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp - Son Dakika

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