Samsun'daki aile faciasında tekne bulundu, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'daki aile faciasında tekne bulundu, 1 kişi aranıyor

Samsun\'daki aile faciasında tekne bulundu, 1 kişi aranıyor
20.07.2026 11:20  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişilik teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Batan tekne bulunurken kayıp Ekrem Dursin için arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda batan 'Yağız' isimli tekne bulundu. Ekipler, dalgalara kapılarak kaybolan Ekrem Dursin'i bulmak için teknenin çıkarıldığı noktada arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesi Costal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Costal Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve baldızı Rana Dursin (22); Konya'dan ziyarete gelen kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ve eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) ile birlikte gezinti amacıyla 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havanın etkisiyle oluşan akıntıya dayanamayan tekne alabora olarak battı.

Acı ziyaret facia ile bitti

Konya'dan Samsun'daki kızlarını ve damatlarını ziyarete gelen Mehmet ve Zübeyde Dursin çifti ile aileye eşlik eden dayı Ekrem Dursin'in neşeli başlayan deniz gezintisi felaketle sonuçlandı. Teknenin alabora olması sonucu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda deniz polisi, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı Kadir Çöpoğlu, eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve Rana Dursin sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken; anne Zübeyde Dursin ile baba Mehmet Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deniz polisleri tekneyi buldu, dayı aranıyor

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma operasyonunda, 4,5 metrelik batan teknenin yeri kıyıya 1 mil uzaklıkta deniz polisi tarama cihazı ile tespit edilerek bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ekipler, devrilen tekneden düşerek denizde kaybolan Ekrem Dursin'i (37) bulmak için arama çalışmalarını teknenin battığı ve bulunduğu bölgede yoğunlaştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, deniz polisleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kayıp dayıyı bulabilmek amacıyla hem havadan hem de deniz altından yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çarşamba, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki aile faciasında tekne bulundu, 1 kişi aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'daki aile faciasında tekne bulundu, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.