Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi

Samsun\'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi

Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde cezaevi personelleri ve hükümlülere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde aşırı hızla mücadele, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama gibi konular hakkında bilgi verildi.

07.05.2024 17:40
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi.

Trafik Haftası çerçevesinde Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personele ve hükümlülere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde; Çarşamba 26. Jandarma Trafik Timi ve 2. Jandarma Motorize Trafik Timi tarafından aşırı hızla mücadele ve hız kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve gerekliliği, alkollü olarak araç kullanmamak, kötü ve değişen hava koşullarında araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmamak, güvenli sürüş, trafik güvenliği, trafikte saygı, meydana gelmiş trafik kaza örnekleri ile genel trafik kuralları konularında bilgi aktarıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi - Son Dakika
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