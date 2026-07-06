Samsun\'da Trafik Kazaları Artıyor

Samsun'da haziran ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 132 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 749 kişi yaralandı. 2026 yılının 6 aylık döneminde ise 17 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, haziran ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında haziran ayında 560'ı ölümlü-yaralanmalı ve 572'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 132 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.

Samsun'da polis bölgesinde ilk 6 ayda 6 bin 133 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 17 kişi öldü, 3 bin 586 kişi yaralandı. - SAMSUN