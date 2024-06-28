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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisi Samsun- Ordu karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedef Taflan idaresindeki 55 AEU 514 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Karşı şeride geçen kamyonet, Doğan Yılmaz yönetimindeki 33 DY 810 plakalı çekici, ve 33 AKC 115 dorse plakalı tıra çarptı. Bu sırada yola devrilen elektrik direğine çarpmamak için manevra yapan Ali Acar'ın kullandığı 55 AJK 444 plakalı otomobil de yolun sağındaki bariyere çarptı. Üç aracın karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü sedef Taflan olay yerinde hayatını kaybetti, Talha Osman Taflan ile Yekta Taflan ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.