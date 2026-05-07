Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde kereste yüklü kamyonetin yaklaşık 200 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksek Yayla Mahallesi Yumru Taş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut K. (33) yönetimindeki 55 K 3209 plakalı kereste yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, dere yatağında durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Murat Bayraktar'ın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aykut K. ile araçta bulunan Ali Ş. (59), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Bayraktar'ın cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN