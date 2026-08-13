Samsun\'da Trafik Kazası: Maddi Hasar

Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 05 RD 086 plakalı hafif ticari araç ile 55 UC 517 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.