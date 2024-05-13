Samsun\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner E. idaresindeki 55 M 0062 plakalı dolmuş minibüs, duran otobüsün önünden yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emine Şahin'e (55) çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Şahin, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Caner E., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN