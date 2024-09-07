Samsun'da Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve bir genç hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

07.09.2024 15:25
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Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım için olay yerine giden 21 yaşındaki genç, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ladik ilçesi Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan Bakımevi Kavşağı'nda saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 55 HV 565 plakalı kamyonet, Elif G. idaresindeki 55 AEY 621 plakalı otomobil ve Remzi C. yönetimindeki 34 UP 8113 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A., aynı araçta bulunan Ayşenur A., Yasemin A., Mehmet Çelebi A., Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaya olarak kazaya yardıma koşan ve aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Bal (21) ise Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Bal, Kavak Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ladik Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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