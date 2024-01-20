 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kazada traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
20.01.2024 - 16:35,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörle hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü - Durağan Karayolu üzerindeki Yaşilada Mahallesi İstanbul Caddesinde Alaattin Gerizli yönetimindeki 55 AEL 166 traktör ile aynı istikamette giden Ö.Ö. yönetimindeki 55 AFZ 73 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Alaattin Gerizli, ağır yaralı halde Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alaattin Gerizli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Vezirköprü, İstanbul, Samsun, Samsun, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement