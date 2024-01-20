Samsun\'da traktörle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörle hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü - Durağan Karayolu üzerindeki Yaşilada Mahallesi İstanbul Caddesinde Alaattin Gerizli yönetimindeki 55 AEL 166 traktör ile aynı istikamette giden Ö.Ö. yönetimindeki 55 AFZ 73 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Alaattin Gerizli, ağır yaralı halde Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alaattin Gerizli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN