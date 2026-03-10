Samsun\'da tramvay ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hemzemin geçitte tramvay ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy istikametine seyir halinde olan Recep S.'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait 5509 numaralı tramvay, hemzemin geçitte Mustafa Ç. idaresindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ön kısmı raylardan çıktı.

Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Ç. ile tramvayda yolcu olarak bulunan İsmail U. (55) ve A.H. (16) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN