Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun\'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da ambulansın kalp krizi ihbarına giderken tramvayla çarpışması sonucu 4 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

06.10.2024 21:24  Güncelleme: 21:30
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Samsun'da tramvayın kalp krizi vakasına giden ambulansla çarpışması sonucu 3'ü ambulansta, 1'i tramvayda olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait vatman Sinan E. idaresindeki tramvay, 112 Acil Servis'e ait İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans şöförü İbrahim Ceylan ile ambulansta görevli Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazaer ile tramvayda yolcu olarak bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Mehmet Eşici yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansın Fuariçi'ndeki düğün salonunda bir kalp krizi vakası ihbarı üzerine olay yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralı Mehmet Eşici, "Tramvayın ön tarafındaydım. Büyük bir patlama oldu, deprem oldu sandım" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika

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