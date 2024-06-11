Samsun'da tüfekle işyerine saldırı düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da tüfekle işyerine saldırı düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir işyerine yapılan tüfekli saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerine zarar verildi. Polis saldırıda kullanılan otomobili ele geçirdi. 4 kişinin sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

11.06.2024 15:56
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Samsun'da tüfekle işyerine saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan tütün mamulleri satan bir işyerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce işyeri sahibi C.A. ile arasında kavgadan dolayı husumet bulunan C.T.(21) araçla işyeri önüne gelerek pompalı tüfekle 4-5 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar işyerine zarar verdi. Polis silahlı saldırıda kullanılan otomobili kısa sürede Selahiye Mahallesi'nde ele geçirdi.

C.T. ile olay sırasında araçta bulunan H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U. (26) suç unsuru tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tüfekle işyerine saldırı düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tüfekle işyerine saldırı düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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