Samsun'da Uyuşturucu Çetesi 12 Yıl Hapis Cezası Aldı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 kişi mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan 5 kişi ile tutuksuz olan bir kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davadanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Ahmet T. (35), Şenol K. (34), Onur K. (34) ve Batuhan Ö. (28) ile tutuksuz olan Recep Ç. (47) "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararla birlikte tutuksuz yargılanan Recep Ç.'nin hükmen tutuklanmasına karar verdi. Aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yusuf G.'nin (38) ise tutukluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN