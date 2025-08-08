Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda utuşturucuyla yakalanan 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, H.G.'nin (42) evinde yapılan aramada, 400 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet tabanca fişeği ve 1 adet iklimlendirme sistemi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Y.Y.'nin (44) ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramalarda, 450 gram skunk maddesi, 1 adet öğütücü ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Y. gözaltına alındı.

2 ayrı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN