Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları
14.06.2026 13:28
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Samsun'da 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanıp, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürütüldü. Şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 915 adet sentetik ecza hap, 351,50 gram sentetik kannabinoid, 200 mililitre likit sentetik kannabinoid, 77,50 gram kokain, 35,66 gram eroin, 63,33 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 185 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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