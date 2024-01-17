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Samsun'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 gram kubar esrar, 19 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
17.01.2024 - 18:19,  Güncelleme: 18:28
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Samsun'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.B. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 8 gram kubar esrar maddesi, 19 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. N.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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