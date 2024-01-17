Samsun\'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.B. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 8 gram kubar esrar maddesi, 19 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. N.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN