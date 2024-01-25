 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şahısların işyerinde yapılan aramalarda toplamda 235 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Ayrıca, şüphelinin kuzeninin evinde yapılan aramada da 3 gram bonzai ve bin 449 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
25.01.2024 - 13:25,
Abone Ol

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde, F.D. ve Y.D. isimli şahısların ortak işlettikleri lastikçi dükkanında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 235 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Firarda olan F.D.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Jandarma ekipleri soruşturmanın devamında, gözaltına alınan Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 gram bonzai ve bin 449 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. de gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.D. ve R.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Samsun, Canik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59
Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere 'hazırlık yapın' çağrısı yaptı Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı

Son Dakika
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
15:54 Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:48:18. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement