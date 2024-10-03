Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'da düzenlenen operasyonla esrar ve kokainle yakalanan E.D. tutuklandı.

03.10.2024 14:56
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kokain ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 kilo 762,34 gram esrar, 2,72 gram kokain, 14 kök kenevir, 2,97 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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