Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kokain ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 kilo 762,34 gram esrar, 2,72 gram kokain, 14 kök kenevir, 2,97 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN