Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da Narkotik polisi tarafından düzenlenen özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu madde, para ve silahlar ele geçirildi.

24.04.2024 15:30
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Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen özel harekat polislerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle bu sabah saat 06.00 sıralarında projeli ve adli çalışma neticesinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. "Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları tespit edilen H.Ç. (30), S.Ç. (38), R.K. (27), A.K. (28), E.Ö. (28), E.K. (33), E.U.(34), H.U.(28), E.U.(24) ve H.S. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İkametinde yapılan aramalarda, 477,43 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 adet sentetik ecza,25,99 gram sentetik kannabinoid, 12,55 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara,1 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 300 TL para, 3 adet tüfek, 59 adet tüfek kartuşu ve 111 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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