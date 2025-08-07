Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 332 adet sentetik ecza, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar maddesi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere, toplam 4 aranan şahıs yakalandı.

Toplam yakalanan 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN