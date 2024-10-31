Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 160 kg Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonrası Kolay Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili D.K ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN