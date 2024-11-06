Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da narkotik polisinin bir evde yaptığı aramada 3 bin 80 adet uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 21 yaşındaki B.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN