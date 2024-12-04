Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda O.E.(25) ve E.T. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. E.T.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN
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