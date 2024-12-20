Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 516 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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