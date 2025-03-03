Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 816 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde K.Ö. (25) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada ebeveyn banyosunda bir kutu içine gizlenmiş halde 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, K.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN