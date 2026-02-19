Samsun'da yaklaşık 12 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 11 kilogram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 918 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Soruşturmaların sürdüğü bildirildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
