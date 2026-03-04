Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kümes içerisinde bin 362 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, kümes içerisine gizlenmiş halde toplam 1362 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?