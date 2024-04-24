Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir şahıstan 277 adet sentetik ecza hap, bir miktar kokain, bir miktar eroin ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik polisi bir kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgulanması devam ediyor. - SAMSUN