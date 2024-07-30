Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde F.S (31) ve T.K.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 138 gram exstacy tozu, 0,90 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN