Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı

Samsun\'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu suçlarından hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar cezaevine teslim edildi.

06.05.2024 16:47
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Samsun'da narkotik polisi tarafından bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde A.D. ve S.B.A. isimli şahısların bulunduğu ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu ve S.B.A.'nın ise "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hakaret suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.D. ve S.B.A. cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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