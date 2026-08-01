Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir tırın içerisinde gizlenmiş halde 132 kilo toz esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imalatçısı olduğu değerlendirilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine, özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla Kavak ilçesinde önceki gün durdurulan tırda arama yapıldı. Aramada, aracın içerisine gizlenmiş halde toplam 132 toz esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.