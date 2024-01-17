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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Tahkikat devam ediyor.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
17.01.2024 - 11:14,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalarda S.M. isimli şahsın ikamet ve işyerinde ve Ş.U. ile M.T.'nin üstünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.M., Ş.U. ve MT. gözaltına alındı.

Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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