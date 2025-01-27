Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bine yakın sentetik ecza ile yakalanan 5 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu 29 bin 696 adet sentetik ecza ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN