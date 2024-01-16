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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu tacirlerine yönelik 33 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk ve 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Ayrıca, 4 şahıs daha uyuşturucu suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kişi Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 14:10,
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Samsun'da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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