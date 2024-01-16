Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN