Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 4 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 180 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet sentetik ecza, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirdi. Olayla ilgili Y.B., A.A, B.K. ve N.C.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN