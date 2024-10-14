Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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