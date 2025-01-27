Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

27.01.2025 11:43
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Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyondan 7 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Operasyonda, Y.E.D.ve C.A.olmak üzere 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi, Z.Ç. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde polis tarafından yapılan takip sonucu A.G.ve E.C.'nin ikametinde bir miktar metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. A.G. ve E.C. gözaltına alındı.

3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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