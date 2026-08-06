Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerinin İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 8 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 366 adet sentetik hap, 9,16 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 80 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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