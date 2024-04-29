Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 312 adet sentetik ecza ve 142 adet ecstasy hap ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 312 adet sentetik ecza ve 142 adet ecstasy hap ele geçirildi

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 312 adet sentetik ecza ve 142 adet ecstasy hap ele geçirildi

Samsun'da Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, Y.S.E.'nin ikametinde yapılan aramalarda 312 adet sentetik ecza, 142 adet ecstasy hap, 1 adet pompalı tüfek ve 0.50 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S.E. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

29.04.2024 17:11
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Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Y.S.E.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 312 adet sentetik ecza, 142 adet ecstasy hap, 1 adet pompalı tüfek ve 0.50 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 312 adet sentetik ecza ve 142 adet ecstasy hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 312 adet sentetik ecza ve 142 adet ecstasy hap ele geçirildi - Son Dakika
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