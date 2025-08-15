Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlada ekili kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.A. (48) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine ve tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, tarlada özel olarak yetiştirilmiş 9 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 354 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN