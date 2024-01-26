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Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda, metamfetamin, bonzai, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun\'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
26.01.2024 - 13:00,  Güncelleme: 13:02
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Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C.(43) adlı kadın ile Engin K.(47) adlı şahsın evlerinde uyuşturucu madde imal edip sattıkları bilgisi üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ikametlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 255 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 565 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.C. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Engin K. ise sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Engin K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Canik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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