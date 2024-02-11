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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu ilçenin Çilhane Mahallesi'nde U.S. gözaltına alındı. U.S. ile birlikte 3 paket içinde 35,71 gram metamfetamin, 1,90 gram metamfetamin, 0,41 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet tüfek, 22 adet dolu fişek, 7 adet dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN