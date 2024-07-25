Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, O.G. ve Z.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 6 kilo 100 gram kubar esrar ve 289 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Soruşturmalar devam ediyor.

25.07.2024 14:10
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu O.G. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram kubar esrar ve 111 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.G.. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramada, 2 kilo 700 gram kubar esrar ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. gözaltına alındı.

2 ayrı soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekkeköy, Kenevir, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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