Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu O.G. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram kubar esrar ve 111 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.G.. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramada, 2 kilo 700 gram kubar esrar ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. gözaltına alındı.

2 ayrı soruşturma devam ediyor. - SAMSUN