Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo kubar esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, U.C. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 8 kilogram kubar esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili U.C. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN