Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı. Terme Adliyesine sevk edilen şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılarına ait 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kontrol İzleme Merkezi (KİM) personelleri ile koordineli olarak Gümrük Sahası içerisinde uyuşturucu ve kaçak malzemelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve müzik dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Programda ayrıca, polis teşkilatının geçmişi hakkında video gösterisi ve sunumlar yapıldı. Vali Vekili Şahin Demir, polis teşkilatının ülkede güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan hizmetler gösterdiğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise Ardahan'ın daha huzurlu bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti. Törene, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve diğer yetkililerin yanı sıra polisler ve aileleri de katıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosya üzerinden yapılan incelemede, Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme, tanık olarak dinlenmesi talep edilen Fatih Terim'in duruşma sonrasında değerlendirileceğini belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cam silerken dengesini kaybeden Nurhan Doğan (62), 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurhan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?