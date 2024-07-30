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Samsun'da uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden haklarında 7 yıl 8 ay ila 20 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucu 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan O.B. ile aynı suçtan 8 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan O.D. Atakum ilçesinde, yine uyuşturucu suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y. ise İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.